Parma, lavoro personalizzato e terapie per Gervinho

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seduta di allenamento per il Parma oggi a Collecchio. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti da un’esercitazione sul possesso palla. L’allenamento è stato concluso da una partita a tutto campo. Lavoro personalizzato e terapie per Gervinho. Allenamento personalizzato per Federico Dimarco e Luca Siligardi. Pierluigi Frattali si è sottoposto a terapie a causa di un risentimento alla spalla destra. Terapie, infine, per Francisco Sierralta.