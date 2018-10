Parma-Lazio 0-2, il tabellino

Di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina-Cagliari. Stefano Pioli cambia un solo uomo rispetto alla sconfitta di due settimane fa contro la Lazio: fuori Benassi, dentro Edmilson. Sorpresa per il Cagliari, con Leonardo Pavoletti che non fa parte dell'undici titolare: l'attaccante...

Il Messaggero in prima pagina: "Disastro Roma"

Juventus, Il QS titola: "Non sono marziani"

Il Gazzettino: "Ronaldo non basta, il Genoa ferma la Juventus prima"

Inter-Milan, Corriere della Sera titola: "Un derby per svoltare"

Corriere di Torino riprende Allegri: "Juve addormentata per mezzora"

Fiorentina, Il QS titola: "Simeone e Pjaca per il riscatto"

Corriere Fiorentino: "C'è il Cagliari. In tribuna ADV e famiglia Astori"

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Patric (90' + 1 Marusic), Parolo, Leiva (57' Berisha), Milinkovic, Lulic; Luis Alberto (57' Correa); Immobile. A disp: Proto, Guerrieri, Caceres, Wallace, Bastos, Marusic, Cataldi, Murgia, Lukaku, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Siligardi (79' Ciciretti), Inglese (57' Ceravolo), Di Gaudio (68' Biabiany). A disp: Bagheria, Frattali, Bastoni, Gazzola, Deiola, Scozzarella, Sprocati. All.: Roberto D'Aversa

