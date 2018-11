Parma, lesione di primo grado al retto femorale per Gobbi e Di Gaudio

Fonte: parmacalcio1913.com

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di mister D’Aversa, i crociati hanno svolto un riscaldamento tecnico seguito da torelli e un triangolare in porzione ridotta del campo. La seduta è stata conclusa da un lavoro aerobico. Gianni Munari e Matteo Scozzarella hanno svolto una parte del lavoro con il gruppo. Antonio Di Gaudio e Massimo Gobbi si sono sottoposti ad esami strumentali che hanno evidenziato una piccola lesione di primo grado al retto femorale rispettivamente sinistro e destro. Entrambi i calciatori hanno svolto oggi lavoro personalizzato e terapie. Terapie, infine, per Federico Dimarco e Francisco Sierralta. Assenti Alessandro Bastoni e Leo Stulac impegnati con le rispettive Nazionali. Domani, domenica 18 novembre, per i crociati è in programma una seduta mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle 10.00.