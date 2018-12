© foto di Federico Gaetano

Penultimo allenamento della settimana per il Parma, che oggi ha svolto lavori di riscaldamento seguiti da un’esercitazione tattica. L’allenamento è stato concluso da una sessione di tiri in porta. Luca Siligardi ha lavorato con i compagni. Lavoro personalizzato e terapie per Gervinho. Allenamento personalizzato per Federico Dimarco. Terapie, infine, per Pierluigi Frattali e Francisco Sierralta