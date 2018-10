Parma, Stulac in gruppo, Gervinho parzialmente con i compagni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, la squadra ha svolto i consueti lavori di riscaldamento tecnico seguito da un’esercitazione tattica. La seduta è stata conclusa da una sessione di tiri in porta. Leo Stulac ha svolto l’intero allenamento con i compagni. Gervinho ha svolto una parte del lavoro con il gruppo. Lavoro differenziato e terapie per Alberto Grassi. Lavoro personalizzato per Jacopo Dezi e Gianni Munari. Terapie per Federico Dimarco e Francisco Sierralta. Luca Rigoni è rimasto a riposo a causa di una sindrome influenzale.