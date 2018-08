Parma, Tardini già sold out per la partita contro la Juventus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma Calcio 1913 comunica che la prevendita dei biglietti dello stadio Ennio Tardini per la partita contro la Juventus (3^ Giornata Serie A Tim 2018/2019) in programma sabato 1 settembre (fischio di inizio: ore 20:30) ha fatto registrare il ‘tutto esaurito’.

Non è più disponibile alcun titolo di ingresso in ogni settore dell’impianto. Pertanto il giorno della gara i botteghini saranno aperti soltanto per il ritiro degli accrediti, con modalità che saranno divulgate nei prossimi giorni.

Si precisa che per questo incontro è applicato il provvedimento di incedibilità del singolo tagliando di ogni settore: potranno accedere allo stadio Tardini esclusivamente le persone intestatarie di ogni biglietto.

L’incedibilità non è applicata agli abbonamenti.

Si ricorda che da giorni sono esauriti anche i posti riservati ai tifosi portatori di disabilità: la prossima settimana sarà comunicato ai diretti interessati e ai loro accompagnatori l’accoglimento delle domande di accredito che sono state approvate in riferimento alla disponibilità tra le centinaia pervenute.