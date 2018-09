Fonte: parmacalcio1913.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno i consueti lavori di riscaldamento seguiti da lavori di tecnica e possessi palla. L’allenamento è proseguito con una partita in porzione ridotta del campo e si è concluso con un lavoro aerobico.

Amato Ciciretti, Jacopo Dezi, Gianni Munari e Matteo Scozzarella hanno eseguito un lavoro personalizzato. Lavoro personalizzato anche per Simone Iacoponi, in postumi di una sindrome influenzale. Terapie alternate a lavoro personalizzato per Jonathan Biabiany, mentre Alberto Grassi è stato sottoposto a terapie. Assenti Federico Dimarco, Francisco Sierralta e Leo Stulac impegnati con le rispettive Nazionali.