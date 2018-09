Parma, venerdì amichevole contro il Livorno dell'ex Lucarelli

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo il Colorno, nella settimana della sosta per le Nazionali il Parma ha messo in programma un'altra amichevole, che si svolgerà il giorno dopo di quella con la compagine parmigiana di Eccellenza. Venerdì 7 settembre, infatti, i crociati, come comunicato dal sito ufficiale della società ospiteranno il Livorno di mister Cristiano Lucarelli alle ore 15 allo stadio Tardini.