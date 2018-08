Parma, verso la Juventus: dopo Biabiany si ferma anche Gervinho

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'infortunio di Jonathan Biabiany, altra tegola per il Parma in vista della gara contro la Juventus. Si è fermato per un affaticamento muscolare anche Gervinho. Roberto D'Aversa potrebbe usare così il 4-5-1 o il 3-5-2, oggi pomeriggio la seduta decisiva. Lo scrive Tuttosport.