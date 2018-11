Parolo cala il poker. Lazio-SPAL 4-1 al 70'

© foto di Federico Gaetano

La Lazio cala il poker con Marco Parolo al 70'. Il centrocampista, in pressing su Everton Luiz gli ruba il pallone e non ci pensa due volte a calciare in porta, superando Milinkiovic-Savic. Secondo gol in questo campionato per lui, terzo in stagione considerata la rete all'Eintracht Francoforte in Europa League.