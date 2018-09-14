Pato, nostalgia canaglia. Sui social foto del vecchio gruppo milanista

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JUVENTUS, IL REAL MADRID PRONTO ALL'ASSALTO A DYBALA A INIZIO 2019. POGBA RESTA NEL MIRINO, MA ZIDANE ALLO UNITED PUO' CAMBIARE GLI SCENARI. MILAN, CACCIA A DUE CALCIATORI IN SCADENZA. NAPOLI, ALLAN VUOLE RESTARE A VITA. INTER, RINNOVO DISTANTE PER SKRINIAR. ROMA, OCCHI SU HERRERA....
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