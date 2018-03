Pavarese sul Benevento: "Squadra salva se avesse la rabbia di Vigorito"

© foto di Dario Fico/Tuttonocerina.com

Luigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, ha parlato del Benevento attraverso l'edizione sannita del quotidiano Il Mattino. "Se il Benevento avesse la metà della rabbia del suo presidente, sarebbe già salvo. Salvezza? Fin quando l’aritmetica non la condanna, la squadra giallorossa deve sentirsi in corsa per l’obiettivo. Certo, il margine è ampio, la strada è in salita ma non deve sentirsi tagliata fuori. La lotta è serrata, niente è scritto e soprattutto il Benevento è una squadra viva", le sue parole.