Pazzini e la tripletta di Wembley: "Che emozione, non capita spesso"

L'attaccante dell'Hellas Verona Giampaolo Pazzini, intervistato da DAZN, ricorda la tripletta segnata a Wembley con la maglia dell'Italia Under 21: "Quando sei giovane ti dicono sempre di non pensare ai gol ma di giocare per la squadra e che il gol primo o poi sarebbe arrivato. Solo che le reti non arrivavano. Quando mi sono reso conto che il gol conta molto più di giocare, è cambiato qualcosa nella testa e nel modo di giocare. La tripletta con l'Italia a Wembley è stata fantastica, forse me ne rendo conto più adesso di quanto non avessi fatto ai tempi, magari non gli avevo dato il giusto peso. Fare tre gol a Wembley non capita spesso".