Pelé: "Buona fortuna CR7. Nel '61 la Juventus provò a prendermi"

Pelé fa gli auguri a Cristiano Ronaldo in vista del suo debutto in Serie A, tra pochi minuti a Verona contro il Chievo, e svela un interessante retroscena di mercato sulla Juventus: "Buona fortuna Cristiano per la tua prima partita con la Juventus. Nel '61 il proprietario della Fiat voleva comprarmi, ma queste sono le uniche strisce per Pelé". E le strisce, visibili nella foto allegata al tweet dal campione brasiliano, sono ovviamente quelle del Santos.

Good luck, Cristiano, for your first game with @juventusfc. In '61, Fiat's owner offered to buy me but these are the only stripes for Pelé ! / Boa sorte, @Cristiano, no seu primeiro jogo na Juventus. Em 61, o dono da Fiat tentou me levar, mas essas são as únicas listras pro Pelé! pic.twitter.com/W81OPW5RyM

— Pelé (@Pele) 18 agosto 2018