Perin, un pensiero per Genova: "Vi sono vicino con tutto il cuore"

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del pomeriggio. TMW - Laxalt è arrivato a Milano: "Contento di essere qui" - Leggi la news, CLICCA QUI! Real Madrid-Atlético, formazioni ufficiali: Modric in panchina...

SPAL, Bonifazi e Valdifiori più vicini: possibile chiusura in giornata

Milan, fatta per lo scambio Castillejo-Bacca: domani le visite

Cagliari, non si molla Letizia. Benevento può accettare con contropartite

Empoli, Bjarnason resta sul taccuino. Sfida a Parma-Udinese per Acquah

Udinese, per la difesa in arrivo il nigeriano Troost-Ekong

Gervinho-Parma, summit tra l'ex Roma e l'Hebei per la risoluzione

Atalanta, altro rinnovo Barrow: è il quarto in dodici mesi

Torino, Djidji ad un passo: manca solo l'ultimo ok del Nantes

Frosinone, idea Polenta. Per l'attacco torna di moda Ardaiz

Samp, per la difesa si torna a seguire Guillermo Varela

Udinese, si tratta per Nestorovski e Jajalo: Palermo chiede almeno 7mln

Genoa, stallo per Lazaar. Si discute sulla formula dell'operazione

Real Madrid-Atlético, formazioni ufficiali: Modric in panchina

Cagliari, Andreolli in stand-by. Ci pensa il Bologna

Chievo, è fatta per il passaggio di Valjent in prestito al Maiorca

Serie A, live dai campi - Juve, test in famiglia. Cagliari, Di Biagio in visita

Ankaragucu, c’è l’offerta per Cerci ed Heurtaux

UEFA, Uva: "VAR in Europa anno prossimo ma magari si può accelerare"

Una città che mi ha accolto da bambino. Un popolo che mi ha aiutato a crescere ed insegnato a vivere. L’ennesima tragedia che questa città non merita. Vi sono vicino con tutto il cuore. #Genova e i genovesi non mollano mai! #PonteMorandi

"Una città che mi ha accolto da bambino. Un popolo che mi ha aiutato a crescere ed insegnato a vivere. L’ennesima tragedia che questa città non merita. Vi sono vicino con tutto il cuore. #Genova e i genovesi non mollano mai! #PonteMorandi".

Invio richiesta in corso...

Calciomercato di Serie A in chiusura: qual è il vostro flop tra le big?

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy