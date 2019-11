© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ivan Perisic in gol nell'amichevole tra Croazia e Georgia. I vice-campioni del Mondo in carica, qualificati agli Europei grazie al primo posto nel Gruppo E, si impongono per due reti a una: Papunasvhili illude, poi arriva l'autogol di Kashia a pareggiare i conti. Nella ripresa il sigillo dell'ex Inter, oggi al Bayern Monaco. Novanta minuti per Rebic e Badelj, 75 per Pasalic, un tempo per Rog.