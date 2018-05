Perugia, Breda: "Vogliamo far valere le nostre motivazioni"

© foto di Federico Gaetano

Roberto Breda, allenatore del Perugia, ha parlato cosi a Sky Sport nel pre partita: "Abbiamo fatto un mese dove abbiamo rallentato un pochino, ci sta anche perchè per mesi siamo andati forte. Ma ora viene il bello della stagione, sono partite fondamentali. Vogliamo far bene, sapendo che abbiamo una squadra che ha dei buoni giocatori, la situazione di classifica non gli dà grande obiettivi ma non regalerà niente, dovremo far valere le nostre motivazioni".