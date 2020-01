© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del Perugia, Amara Konate, ha parlato al termine della sfida contro il Napoli. "Ho lavorato tanto per questa occasione, il mister mi ha dato fiducia e do tutto, in campo, per aiutare la squadra. Sono entrato positivamente. Abbiamo avuto le occasioni, come il rigore, purtroppo abbiamo sbagliato. Abbiamo avuto personalità, giocando bene".