Petkovic: "La Lazio è sempre nel mio cuore come la città di Roma"

© foto di Federico Gaetano

Il commissario tecnico della Svizzera Vladimir Petkovic si è soffermato anche sulla Lazio nel corso del suo intervento a Sky Sport: “La Lazio rimane nel mio cuore come la città di Roma. Sicuramente è un campionato che ha avuto un certo peso, perchè il secondo anno è sempre più difficile. Ci vuole, soprattutto dopo i Mondiali, un momento di riposo. Così è successo con Milinkovic-Savic. Da lui si aspettavano tanto da lui, è un grande giocatore ma tutti devono capire che è ancora un ragazzo. In Serbia ha subito tante pressioni ma ultimamente ho visto che sta tornando in forma. Resta un elemento valido per la Lazio”.