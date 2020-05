Petrucci: "Spero che il Basket riparta a ottobre senza mascherine. Calcio? Situazione diversa"

Il presidente della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) ed ex numero uno del CONI Gianni Petrucci ha parlato ai microfoni di Radio 24 del ritorno sul parquet e delle decisioni che attendono il mondo del calcio: “Mi auguro che si possa riprendere a ottobre e senza mascherina anche se abbiamo dato incarico al Politecnico di Torino di crearne una che consenta una buona respirabilità e la prevenzione del contagio. In questo modo i ragazzi potrebbero giocare all'aperto e non stare fermi per troppi mesi. - continua Petrucci – Il calcio? Sono curioso di sapere cosa faranno, si trovano in una situazione diversa perché giocano all'aperto e perché perderebbero troppo, rispetto alle altre federazioni, se si fermassero. Rispetto quello che sta facendo Gravina".