Pezzella: "Argentina-Brasile? Tutti vorrebbero giocare queste gare"

© foto di Federico Gaetano

Il capitano della Fiorentina German Pezzella ha commentato così la partita di domani che vedrà di fronte la sua Argentina contro il Brasile di Neymar: "Tutti vorrebbero giocare queste partite. D'altronde è sempre stata una partita molto sentita considerando che come primo avversario dell'Argentina si pensi sempre al Brasile e viceversa. Chiunque giocherà darà il massimo. Siamo un bel gruppo, molto competitivo e queste partite le vogliono giocare tutti. Se dovessi stare in panchina far il tifo per i miei compagni".