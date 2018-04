Piazza San Carlo, prosegue l'inchiesta: "Troppa gente e flop sicurezza"

Continua l'inchiesta sui Piazza San Carlo, teatro il 3 giugno scorso, in occasione della finale di Champions League fra Juventus e Real Madrid, di una vera e propria manifestazione di panico collettivo, con un morto e oltre 1500 feriti. Ne scrive oggi il Corriere Torino, riportando gli ultimi aggiornamenti, in particolare le due consulenze della Procura, che accusano il piano degli assicuratori. Da un lato, l'architetto Mauro Esposito spiega come, semplicemente, in quella piazza vi fossero troppe persone. Dall'altro il professor Fabio Sbattella, esperto in Psicologia dell’emergenza e dell’intervento umanitario, spiega come "Il repentino movimento di più persone, generato da emozioni diverse quali sorpresa, paura, disgusto e rabbia avrebbe potuto essere gestito più facilmente se fossero state indicate con maggiore chiarezza le vie di fuga, se una voce dagli altoparlanti avesse invitato i tifosi alla calma, se persone esperte avessero aiutato materialmente la folla ad abbandonare la piazza".