Piccinini: "Alcuni club provano a interferire sulle telecronache"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto nella trasmissione Un Giorno da Pecora su Radio Rai, il noto giornalista Sandro Piccinini ha parlato delle telecronache e di come le società interferiscano su esse: "Ricevevo diverse telefonate il giorno dopo in cui andava in onda 'Controcampo'. Invece durante le partite ero solito spegnere il cellulare, mentre ora so che non è più così e c'è il rischio di essere condizionati". E ancora: "So che uffici stampa di alcune società calcistiche mandano messaggi a miei colleghi durante la partita. Scrivono cose come: 'Hai sbagliato su una decisione arbitrale'. Frasi di questo tipo. Sono intimidazioni vere e proprie che a me non piacciono. Qualche messaggio è molto sgradevole, so di miei colleghi che ci sono rimasti molto male".