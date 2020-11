Piccinini: "Non ho visto accanimento contro l'Inter. La Juve è stata martellata molto di più"

L'opinionista di SKY, Sandro Piccinini, ha parlato della situazione di Antonio Conte. “Non ho visto accanimento con l’Inter, per la maggior parte dei critici è la migliore squadra del campionato. Conte deve sapere, e lo sa benissimo, un allenatore viene esonerato oppure guadagna 12 milioni grazie o per colpa dei risultati. È nella sua indole fare un po’ la vittima per creare compattezza nel gruppo, forse per ottenere una reazione. Non ho visto in questi due mesi questo accanimento, la Juventus è stata più martellata rispetto all’Inter. Che arrivassero delle critiche dopo la partita contro il Real Madrid era abbastanza inevitabili, fino a tre settimane fa - e forse lo fanno ancora - considerano l'Inter la favorita del campionato”.