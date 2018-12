Pietro Anastasi choc: "Ho scoperto di avere un tumore"

"Purtroppo la salute non è più quella di una volta". Rivelazioni choc di Pietro Anastasi, ex attaccante della Juve intervistato da tuttojuve.com in vista di Juventus-Inter: "Ultimamente non mi sono sentito molto bene e ho scoperto di avere un tumore. Ma non voglio arrendermi. Sto lottando giorno dopo giorno per sconfiggerlo. Adesso sto un po' meglio, ormai c'è e sto imparando a conviverci".

Su Juventus-Inter.

"Se dovesse vincere la Juventus, non dico che avrebbe già vinto il campionato ma sicuramente ci sarebbe un concorrente in meno per il titolo. Certo, se il Napoli avesse pareggiato a Bergamo ora il vantaggio sarebbe più cospicuo ma questo scudetto lo possono perdere soltanto i bianconeri. Da tifoso juventino mi auguro una vittoria (sorride ndr). Tutti si aspettano Cristiano Ronaldo ma secondo me potrebbe essere la serata di Paulo Dybala, ultimamente non sta giocando molto bene e confido in lui. Ci ha abituato a grandi prestazioni, spero possano nuovamente arrivare".