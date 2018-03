Pinardi smentisce il ritorno a Modena: "Nessun contatto"

© foto di Federico De Luca

Nella giornata di oggi si era paventato un possibile ritorno, con altra veste, di Alex Pinardi al Modena qualora la cordata che fa capo all'avvocato Gianpiero Samorì dovesse acquistare il titolo sportivo. Il calciatore, che recentemente si è svincolato dalla Giana Erminio, ha smentito però le voci ai microfoni di Parlandodisport.it: “Modena è sempre nel mio cuore, ma non ho mai sentito nessuno. Se qualcuno però mi contattasse per dare una mano o per avere un ruolo nel nuovo Modena ne sarei ben felice, gli anni in gialloblù sono stati fantastici”.