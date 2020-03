Pino Vitale sui rinvii: "Recuperare subito le partite o il campionato sarà falsato"

vedi letture

L'ex ds Pino Vitale ha parlato a Lady Radio della questione relativa ai rinvii delle partite di Serie A per l'allarme Coronavirus: "C'è stata un po' di confusione, credo sia giusto recuperare subito le partite senza aspettare più di tanto. Sennò il campionato è falsato. Inoltre penso che in generale ci sia troppo allarmismo per il Coronavirus: chiaro che bisogna stare attenti ma si può curare. Nel calcio sappiamo che giocare senza pubblico non è un bello spettacolo. La Lega? Nel calcio c'è tanta politica, ognuno cerca di fare i propri interessi. La Fiorentina dal canto suo non si poteva comportare meglio, visto quanto successo a Udine. Tante cose si potevano decidere prima... A questo punto è giusto che anche i viola facciano i propri interessi chiedendo non giocare domenica alle 20:45. Commisso? Ha la voce forte, poiché ha già messo tanti soldi nel calcio. Come prima c'era Cecchi Gori ora c'è lui: ha entusiasmo e vuole si rispettino le regole".