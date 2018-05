Pioli a D'Aversa: "Prevedo Fiorentina-Parma alla prima. Ma spero di no"

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Federico De Luca

Un incontro tanto casuale quanto divertente. Ieri il tecnico crociato Roberto D'Aversa ha incontrato il collega viola ma cittadino parmigiano Stefano Pioli. Quest'ultimo, dopo essersi complimentato per la promozione in Serie A, si è così espresso con il mister gialloblù: "Mi sbaglio raramente, vedrai che la prima sarà Fiorentina-Parma, il 19 agosto. Spero di no perché con le neopromosse, alla prima, è più che difficile".

La Gazzetta di Parma, che ha riportato l'episodio, rivela anche del grande clima di amicizia tra le parti. Anche perché, in questa particolare occasione, Pioli non è solo l'allenatore del club toscano ma è anche un tifoso ducale, come ha già dimostrato subito dopo l'approdo in massima serie dei crociati, quando si complimentò a Firenze col Parma nella conferenza stampa prima del match col Milan.