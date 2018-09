Pirlo e Batistuta mister abilitati a Coverciano. Con loro anche Gila

20.00 - Doppia sorpresa in casa Milan, con Gattuso che schiera dal 1' Laxalt e Borini, preferiti a Rodriguez e Cutrone. Aurelio Andreazzoli, invece, deve sostituire forzatamente lo squalificato Zajc: al suo posto ci sarà Traoré, mentre in difesa c'è Maietta con Silvestre. Ecco le...

Serie A, live dai campi: Juve e Napoli in campo, out Lykogiannis

Chi ama non dimentica. Striscione dei tifosi del Sassuolo per Missiroli

Juve, Cristiano Ronaldo esulta per il filotto: "Grandi ragazzi"

La Samp rincuora Kownacki citando De Gregori: "Dawid non aver paura"

Juve e Napoli in scioltezza. Roma, un po' di sereno

Rivera: "Quanto varrei oggi? Non me lo chiedo"

Milan, dirigenza al gran completo al Castellani per la sfida con l'Empoli

Di Carlo: "Bernardeschi riferimento per Juve e Nazionale"

In bocca al lupo, Mister! pic.twitter.com/Hq9nXnYAnG

La FIGC, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto che è terminato il corso per l'abilitazione dei nuovi allenatori professionisti in quel di Coverciano. Tra di loro molti nomi noti del calcio italiano: Pirlo, Batistuta, Gilardino, Paolo Cannavaro, Chamot, Bonera, Contini, Matuzalem, Montero e Thiago Motta.

