Pirlo, Gilardino e Batistuta fra gli iscritti al corso allenatori

Fonte: Figc.it

Inizierà lunedì prossimo 4 giugno, nelle aule del Centro Tecnico Federale di Coverciano, il corso speciale per allenatore riservato ad ex calciatori professionisti.

Il corso avrà un programma didattico di 210 ore di lezione e terminerà il 19 luglio; combinerà i due titoli ‘UEFA B’ e ‘UEFA A’ e quindi, in caso di esito positivo degli esami finali, abiliterà a poter guidare tutte le formazioni giovanili – comprese le Primavera – e le prime squadre fino alla Serie C inclusa. Con la qualifica UEFA A, è inoltre possibile essere tesserati come allenatori in seconda nei due massimi campionati, ovvero sia in Serie B che in Serie A.

Gli allievi ammessi a seguire le lezioni sono dieci, tutti grandi conoscenze del calcio italiano, tra cui i due campioni del mondo nel 2006, Alberto Gilardino e Andrea Pirlo.

Tra i nomi dei partecipanti spicca anche quello dell’ex attaccante argentino di Fiorentina e Roma, Gabriel Omar Batistuta.

Di seguito, l’elenco completo dei corsisti:

Gabriel Omar Batistuta, Daniele Bonera, Paolo Cannavaro, Jose Antonio Chamot, Matteo Contini, Alberto Gilardino, Francelino Da Silva Matuzalem, Paolo Montero, Thiago Motta e Andrea Pirlo.