Pirlo: "Juventus favorita domani. Roma, col Liverpool voglio il bis"

Andrea Pirlo, presente a Ginevra per lo UEFA Match for Solidarity, ha parlato così a Sky Sport: "Sono tornato a giocare una partita importante per scopo benefico, fa sempre piacere. È stato bello incontrare vecchi compagni e avversari. 3-0 al Napoli nel 2013? Fu una bella gara e segnai anche un bel gol. Quella di domani però sarà tutt'altra partita. Sarà una sfida decisiva per il Napoli, che ha l'obbligo di vincere. Credo che, in virtù dei suoi punti di vantaggio in classifica, la Juventus sia favorita. I bianconeri potranno approcciare il match diversamente. Roma? Fortunatamente ero allo stadio in occasione della remontada col Barcellona. Ho visto una grandissima Roma, spero che possa ripetersi anche col Liverpool. Sarà una gara bella e importante".