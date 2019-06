Pirlo sulla finale di Champions: "Se arrivi secondo non hai fatto niente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Pirlo, ex calciatore di Milan e Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool: "Quando si arriva in finale c'è un solo obiettivo, vincere. Se arrivi secondo non hai fatto niente. Le squadre cercheranno spazi, si conoscono e cercheranno qualche punto debole che avranno studiato".