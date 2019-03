© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Pirlo è in questo momento tesserato con la Juventus. Ne parla la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, specificando che dietro questa scelta non c'è nessuna decisione del club bianconero di mettere l'ex regista alla guida di una delle sue squadre.

Semplicemente Pirlo, dopo aver terminato il corso speciale combinato UEFA B/UEFA A, vuole ora affrontare il corso 'UEFA Pro' necessario per allenare in Serie A. Per farlo, però, devi essere stato tesserato almeno per otto mesi con un club e quindi ha scelto la Juventus, con cui è rimasto in ottimi rapporti.

Il futuro di Pirlo, che in questo momento fa il commentatore tv per 'Sky', è ancora tutto da scrivere. La possibilità di diventare il vice di Mancini in Nazionale non si è concretizzata per incompatibilità con il ruolo di commentatore e solo in estate deciderà se proseguire nei salotti tv o dare il via a una nuova carriera da allenatore.