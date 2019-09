Pisanu: "Bella campagna acquisti, ma per il Parma l'obiettivo è salvarsi"

Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di ParmaLive.com, l'ex giocatore del Parma Andrea Pisanu ha parlato dell'attuale squadra crociata, e dalle prime impressioni che ha fatto scaturire dopo questo inizio di campionato: "Mi è parsa una squadra quadrata e ben disposta in campo, con un bravo allenatore e una filosofia di gioco interessante. Viste le caratteristiche dei giocatori, un gioco di ripartenza forse le si addice di più, soprattutto con Gervinho e Inglese che si esaltano quando riescono a trovare grandi spazi. Siamo alla seconda giornata, ora che la condizione fisica sarà migliore vedremo partite qualitativamente più ricche. Dalla campagna acquisti il Parma ne esce rafforzato, la dirigenza sta lavorando bene. Le conferme di Inglese, Gervinho e Alves sono importanti, e anche gli uomini inseriti a centrocampo. L'obiettivo resta la salvezza, cercando di fare più punti possibili per mettersi in tranquillità e poi se ci sarà il tempo puntare a qualcosa di più".