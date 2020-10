Pistocchi contro Giacomelli in Milan-Roma: "Arbitraggio comico, rigore di pura fantasia"

Via Twitter, anche il giornalista Maurizio Pistocchi ha duramente criticato l'arbitraggio di Piero Giacomelli, direttore di gara ieri di Milan-Roma: "Arbitraggio comico di Giacomelli: inesistente il rigore concesso alla Roma per fallo di Bennacer su Pedro: il fallo -se c’è- è di Pedro. Di pura fantasia il rigore concesso al Milan per un fallo -che non c’è - di Mancini su Calhanoglu. Il VAR Nasca non è mai intervenuto".