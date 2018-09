Pistocchi vota Sarri: "Solo un allenatore può dare un gioco all'Italia"

A seguito del ko in Nations League contro il Portogallo, il noto giornalista Maurizio Pistocchi ha così commentato attraverso il proprio profilo Twitter: "C'è un solo allenatore in grado di dare un gioco alla Nazionale: ma porta la tuta invece della sciarpa di cachemire, e non ha mai giocato a tennis con Giovanni Malagò". Il riferimento è ovviamente a Maurizio Sarri.

