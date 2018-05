Pizarro: "Badelj grande perdita per la Fiorentina. Ma i tifosi stiano sereni"

© foto di Federico De Luca

David Pizarro, ex regista fra le altre della Fiorentina, ha parlato a Firenzeviola.it dell'addio alla magliao viola di Milan Badelj: "Sarà una perdita molto grande. Badelj è sempre stato uno dei migliori centrocampisti ‘moderni’, ovvero tra i più completi nel suo ruolo: rispetto a quando giocava con me è cresciuto tantissimo. Però invito i tifosi viola a essere fiduciosi nel futuro: sono certo che Corvino saprà sostituire Milan con un giocatore adeguato, per un ruolo delicato come quello del regista. Un ricordo di Badelj alla Fiorentina? Mi ricordo ancora quando arrivò alla Fiorentina, sembrava un ragazzo spaesato: non si sentiva a suo agio in città e nella squadra nei suoi primi mesi in Italia. Mi sentii in dovere di aiutarlo e in quel momento lo presi da una parte e gli dissi: ‘Stai tranquillo, presto diventerai un giocatore importante per questa squadra’. E così è avvenuto. Sono felice di essere stato un buon profeta per lui. Personalmente, da oggi in poi, posso solo auguragli il meglio".