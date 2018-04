Pizarro: "Barça? Se la Roma gioca in modo timido rischia la figuraccia"

David Pizarro, ex centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni di TeleRadioStereo per commentare il match contro il Barcellona di questa sera:"Per me la Roma stasera vorrà cancellare l'ultima brutta partita giocata col Barcellona. Chiaro che se la squadra di Di Francesco giocasse in modo timido, con quei campioni che loro hanno a disposizione, ci sarebbe il forte rischio di fare una figuraccia. Invece l'in bocca al lupo lo faccio ai calciatori anche perché se andasse bene darebbero una grande soddisfazione ai tifosi della Roma, ai quali mando un grande bacio".