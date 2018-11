Pjanic lascia il ritiro della Bosnia. Probabile affaticamento muscolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Miralem PJanic ha lasciato il ritiro della Bosnia. Il centrocampista della Juventus, sostituito all'87' nella sfida contro l'Austria, non ci sarà sicuramente con la Spagna e rientrerà in Italia per sottoporsi agli accertamenti del caso. Per lui probabile affaticamento muscolare, come riporta Sky Sport.