Play off B e C: dopo il rinvio le finali si giocheranno lo stesso giorno

Dopo il rinvio dei play off di Serie B dovuti all'anticipo dell'udienza presso il Tribunale Federale Nazionale in merito al deferimento del Bari la finale di ritorno del campionato cadetto cadrà nello stesso giorno, 16 giugno, della finalissima di Pescara di Serie C con probabile anticipo alle 16:00 o alle 18:00 di quest'ultima per non sovrapporre i due eventi visto che la finale di B è già stata fissata per le ore 20:30. Un accavallamento di eventi che rischia di togliere spazio e visibilità a entrambi gli eventi.