Poggi sull'Udinese: "Fiducia in Velazquez. Pradè porta qualità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Poggi, storico ex attaccante dell'Udinese, ha parlato a TuttoUdinese.it del nuovo corso bianconero: "Capisco che ci potesse essere qualche remora su Velazquez, ma io personalmente non le condivido. La società sa quel che fa e se ha scelto lui vuol dire che lo ritiene l’allenatore perfetto per fare un buon campionato, ho fiducia nella programmazione della dirigenza. Come in tutte le cose anche nel calcio ci sono delle fasi. Adesso ci sono stati anni infelici, ma bisogna avere una memoria storica, non pensare solo a questi ultimi anni. Dopo 15 anni di ottimi risultati non si può cancellare tutto, sono convinto che il progetto risalirà preso perché le capacità ci sono tutte. Pradè nuovo ds? Più che il ruolo fa la differenza la persona che occupa quel ruolo, come gestisce il rapporto con i tifosi, con lo staff e con i giocatori. Dal mio punto di vista Pradè è una persona di qualità, una scelta che può sembrare in controtendenza, ma il fatto che un dirigente del suo spessore abbia accettato Udine è una scelta apprezzabile. Vuol dire che la città ha mantenuto il suo fascino e la sua importanza anche al di fuori dei confini".