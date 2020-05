Polemiche sulla movida in Lombardia, Fontana: "Punire i clienti irrispettosi, non i negozianti"

vedi letture

"Uscire non è più un divieto, ma il distanziamento e l'uso della mascherina sono fondamentali!". Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha voluto lanciare un nuovo appello social ai cittadini del territorio di sua competenza dopo le incessanti polemiche sulla movida delle ultime ore: "Se non ci riuscite - ha aggiunto su Facebook - ben vengano le misure restrittive dei sindaci ai quali ancora una volta chiedo rigore e fermezza, per punire non i gestori dei locali, già penalizzati dal lockdown, ma i clienti che dimostrano poco rispetto anche nei loro confronti".