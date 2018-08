Polonia, i convocati per Italia e Portogallo. Ben otto dalla Serie A

Jerzy Brzeczek, ct della Polonia, ha diramato i convocati per la doppia sfida di Nations League: la prima, il 7 settembre contro l'Italia e la seconda, in data 11 settembre, con il Portogallo. Sono ben otto i calciatori convocati che militano in Serie A. Ecco la lista completa:

Portieri: Fabianski (West Ham), Skorupski (Bologna), Szczesny (Juventus).

Difensori: Bednarek (Southampton), Bereszynski (Sampdoria), Dzwigala (Wisla Plock), Glik (Monaco), Kaminski (Fortuna Dusseldorf), Kedziora (Dinamo Kiev), Pietrzak (Wisla), Reca (Atalanta), Rybus (Lokomotiv Mosca).

Centrocampisti: Blaszczykowski (Wolfsburg), Frankowski (Jagiellonia), Goralski (Ludogorets), Kadzior (Dinamo Zagabria), Klich (Leeds), Krychowiak (Lokomotiv Mosca), Kurzawa (Amiens), Linetty (Sampdoria), Makuszewski (Lech Poznan), Romanczuk (Jagiellonia), Szymanski (Legia), Zielinski (Napoli).

Attaccanti: Lewandowski (Bayern), Milik (Napoli), Piatek (Genoa).