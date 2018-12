La redazione di TuttoJuve, a poche ore dal boxing day italiano, ha contattato telefonicamente, in esclusiva, l'ex difensore della Juventus, Sergio Porrini, per parlare della sfida con l'Atalanta: "La speranza è che le due squadre si esprimano sugli stessi livelli degli scorsi anni, magari in un match intenso, bello e pieno di tanti gol. Ho la convinzione che l'Atalanta possa mettere in difficoltà la Juventus, specialmente davanti al proprio pubblico. Ci sono tutte le premesse per poter assistere ad un grandissimo match".