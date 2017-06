Portogallo, grave infortunio per Guerreiro. Si teme la rottura della gamba

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brutte notizie per il Portogallo, reduce dalla vittoria sulla Russia. Durante l'incontro infatti si è gravemente infortunato Raphael Geurreiro, esterno di proprietà del Borussia Dortmund su cui ha messo gli occhi anche la Juventus. Il giocatore, dalle prime valutazioni, sembra che si sia rotto una gamba. Queste le parole del ct Fernando Santos: "E' stato ricoverato, pensiamo si sia rotto la gamba. Un infortunio che se confermato sarebbe un problema per il Portogallo, ma anche per lui in vista della prossima stagione. Speriamo che l'infortunio non sia così grave come temiamo".