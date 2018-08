Portogallo, i convocati la Nations League: out CR7, c'è Cancelo

LIVE TMW - Serie C, oggi si chiude. Piovono ufficialità

Ag. Chiricò: "No alla Ternana, vuole solo il Lecce"

Foggia, risoluzione per Celli

Brescia, contatti per Morganella

Imolese, colpo in difesa. Arriva Fiore dal Palermo

Palermo, si lavora per l'emissione di una nuova fideiussione

Cremonese, i convocati di Mandorlini: our Montalto e Castrovilli

Wilmots si presenta: "Carpi grande occasione. Il cognome non mi pesa"

Hellas, Balkovec: "Qui anche per Grosso. Nazionale? Felice della chiamata"

Lecce, pronta una nuova fideiussione per sostituire la precedente

Perugia, Nesta: "Per l'esordio casalingo conto sui nostri tifosi"

Foggia, risoluzione contrattuale per Celli

Cittadella, i convocati di Venturato: out anche Camigliano

Hellas, i convocati di Grosso: sempre out il nazionale Lee

Carpi, i convocati di Chezzi: rientra Mbaye. Out Serraiocco e Poli

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

