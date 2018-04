Portogallo, il Presidente a CR7: "Ieri notevole. Mi accompagni dal Re"

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutti parlando della fantastica rovesciata di Cristiano Ronaldo. Il giorno dopo Juventus-Real Madrid 0-3, gara decisa dalla doppietta di CR7, s'è espresso sul tema anche il presidente della Repubblica portoghese Marcelo Rebelo de Sousa: "Il suo gesto è stato notevole e mi sono complimentato con lui attraverso persone a lui vicine".

Successivamente, de Sousa ha anche fatto un appello a Cristiano Ronaldo: "Nella mia visita ufficiale in Spagna tra due settimane vorrei poter contare sulla sua presenza quando andrò a far visita ai reali di Spagna. Lui è un esempio, è ammirato in Portogallo e in tutto il mondo".