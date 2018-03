Praet: "Se giocassi in Premier sarei convocato in Nazionale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dennis Praet, centrocampista della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Le Soir dell'enneisma esclusione dalla nazionale belga. Queste le sue dichiarazioni, riportate da sampnews24: "Non capisco perché venga chiamato in Nazionale chi non gioca, evidentemente in Belgio non si segue troppo la Serie A italiana. Sono stato fermo per infortunio, vero, però ora sto andando bene. Sono convinto che se la Samp giocasse in Inghilterra, sarei già stato chiamato. E non è vero ciò che si dice del calcio italiano: ho capito subito che qui si gioca in modo molto più offensivo di quanto si pensi. È tra i migliori tornei in Europa, non ci sono dubbi. E non capisco chi ha criticato la mia scelta di venire a Genova. La Premier League? Non mi interessa, ho sempre detto che i miei tornei preferiti sono quello italiano e quello spagnolo. Li vedo più adatti alle mie caratteristiche. Da quando sono qui, ho fatto notevoli progressi. Sono davvero felice di aver scelto i blucerchiati".