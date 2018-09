Prandelli: "Cancelo? Con me a Valencia giocava sempre, è straordinario"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cesare Prandelli parla oggi al Corriere di Torino commentando l'esordio in Champions League che attende la Juventus contro il Valencia (club allenato proprio dal tecnico italiano nel 2016). Queste alcune battute sui singoli del club spagnolo: "L'attacco con Gameiro e Batshuayi?Attenzione anche a Rodrigo, che ai miei tempi era uno dei più criticati, come un altro ora approdato alla Juve e rientrato nel giro della sua Nazionale, ovvero Cancelo. Io lo facevo giocare sempre (prima da trequartista e poi da terzino; ndr), nonostante le critiche. Direi che ci avevo visto bene. Joao ha qualità straordinarie e può migliorare ancora tanto, soprattutto in fase difensiva".