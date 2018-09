Prandelli duro con la Roma: "Hanno cambiato molto, manca l'anima"

© foto di Federico De Luca

Cesare Prandelli duro nei confronti della società Roma. Nel corso dell'intervista a Radio 24, l'allenatore di Orzinuovi s'è così espresso sul nuovo corso giallorosso: "Hanno cambiato molto, forse manca un po’ l’anima di questa squadra: i Nainggolan e gli Strootman che probabilmente avevano qualche problema fisico ma da un punto di vista caratteriale potevano essere dei riferimenti. Devono crescere velocemente perché Roma è una piazza difficile ma entusiasmante. Quello di Di Francesco è un messaggio chiaro e diretto, perfetto. Ora starà ai giocatori in campo cercare di migliorare quegli aspetti che in questo momento non funzionano", ha detto Prandelli che prosegue. "L’allenatore l’anno scorso è stato ricoperto di elogi da tutte le parti d’Italia e d’Europa perché ha portato la squadra in semifinale di Champions League, giocando un calcio veramente bello ed equilibrato, di grande qualità. E adesso in pochi mesi sembra che le cose non funzionino. Bisogna dare tempo”.